Glasner Crystal Palace | il tecnico lascerà il club inglese a fine stagione! Decisione presa le sue parole scuotono la Premier League

Il tecnico di Crystal Palace Glasner ha annunciato che lascerà il club al termine della stagione. La sua decisione, comunicata ufficialmente, rappresenta un importante cambiamento per la squadra e la Premier League. Le sue parole riflettono un momento di transizione, suscitando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Questa scelta segna la fine di un ciclo e apre nuovi scenari per il futuro del club londinese.

Un fulmine a ciel sereno, o forse una cronaca di un addio annunciato, scuote la Londra calcistica, sponda Eagles. Oliver Glasner, l'apprezzato tecnico che siede sulla panchina del Crystal Palace, ha confermato ufficialmente poche ore fa la sua decisione irrevocabile: lascerà il club al termine dell'attuale stagione. Nessun rinnovo contrattuale, nessuna trattativa dell'ultimo minuto: a giugno, le strade si separeranno definitivamente. L'annuncio mette fine a settimane di speculazioni sul futuro dell'allenatore. Glasner, tecnico austriaco meticoloso, noto per il suo calcio aggressivo e verticale e, soprattutto, per aver guidato l'Eintracht Francoforte alla storica conquista dell'Europa League nel 2022, ha voluto fare chiarezza con estrema trasparenza davanti ai media.

