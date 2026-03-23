Ultimissime Inter LIVE | incontro tra Chivu e la dirigenza le opinioni sul fallo di mano di Pongracic

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 23 MARZO. Nazionali, 12 giocatori dell’Inter convocati: chi sono e tutti gli impegni di queste due settimane. Nazionali che vedranno ben 12 calciatori dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni: tutti gli impegni di questa sosta Inter, incontro in programma tra Chivu e la dirigenza: futuro, strategie, cessioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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