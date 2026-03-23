Ultimissime Inter LIVE | A Firenze scatta l’allarme nerazzurro Le opinioni sul fallo di mano di Pongracic
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 23 MARZO. Moviola Fiorentina Inter, la “mano di Pongracic” continua a far discutere. Ecco i pareri di Cesari, Bergonzi e Caressa. Moviola Fiorentina Inter, l’episodio che ha visto Pongracic protagonista continua a far discutere: ecco il parere di Cesari, Bergonzi e Caressa Inter, si chiude un mese da incubo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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