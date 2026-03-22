Il sorteggio ha portato alla fine delle divisioni tra le correnti politiche e i padri costituenti probabilmente approverebbero questa modifica. Esiste un articolo della Costituzione che, pur non essendo stato abrogato, in realtà non è mai stato formalmente applicato. Tuttavia, da diversi decenni, questa norma viene comunque utilizzata nel nostro sistema.

C'è un articolo della Costituzione che non ha bisogno di essere abrogato: perché non esiste. Però viene applicato da decenni. Se esistesse suonerebbe così: «Il Consiglio superiore della magistratura viene designato nella sua componente togata da parte della Anm garantendo che i suoi componenti siano designati dalle correnti della Associazione, rispettando gli accordi presi in incontri privati e lo scambio di favori tra le componenti medesime. Gli incarichi direttivi negli uffici giudiziari vengono assegnati dalla Anm in base agli accordi di cui sopra, indipendentemente dalle caratteristiche professionali dei singoli candidati». Ecco, se i Padri Costituenti avessero voluto che la magistratura funzionasse come oggi, nella loro infinita saggezza avrebbero inserito questo articolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con il sorteggio saltano le correnti. E i padri costituenti approverebbero...

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