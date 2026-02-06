La frana delle Fornaci Chiusi i lavori urgenti
Questa mattina, la strada di via Giuseppe Gentile alle Fornaci dovrebbe riaprire al traffico. I lavori di messa in sicurezza, iniziati subito dopo la frana del 25 gennaio, sono stati sospesi temporaneamente a causa del maltempo. Se non ci saranno imprevisti, i residenti potranno tornare a circolare lungo il tratto interessato dal cedimento della sponda del rio Diecine.
Da questa mattina, salvo colpi di scena dell’ultimo secondo o problematiche legate al maltempo, sarà riaperta la viabilità lungo via Giuseppe Gentile alle Fornaci nel tratto interessato dal cedimento della sponda del rio Diecine, avvenuto lo scorso 25 gennaio e che ha destato grande preoccupazione fra i residenti della zona. "I tecnici del Comune, insieme ai referenti del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 3 – fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale – hanno confermato che il movimento franoso ha interessato esclusivamente il volume superficiale della sponda del corso d’acqua, senza compromettere la sicurezza strutturale della carreggiata e del marciapiede. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Furore, partono i lavori urgenti nell'area della frana: il sindaco ringrazia la Regione
Fornaci, frana l’argine del Rio Diecine. “Fragilità del territorio ignorata”
Una frana si è verificata questa mattina nelle Fornaci, lungo il Rio Diecine, ai piedi del Serpentone.
Frana Fornaci, Zinzocchi (M5S): Da tempo i cittadini avevano segnalato i primi segnali, ma Bartolomei minimizzavaSusanna Zinzocchi, rappresentante del gruppo territoriale Pistoia Movimento 5 stelle, interviene sulla frana al rio Diecine alle Fornaci. valdinievoleoggi.it
Frana alle Fornaci, subito i lavori. Tocca a Consorzio e Genio civile: Nessun pericolo per le caseIl Comune dispone un divieto ai mezzi pesanti dopo lo smottamento avvenuto in via Gentile. L’assessore Bartolomei: Situazione sotto controllo. Tosi (Pd): Problema segnalato da anni. msn.com
TGR Rai Toscana. . Sul Rio Diecine nel quartiere Fornaci a Pistoia proseguono i lavori di ripristino della sponda, franata dieci giorni fa. Oggi nuova allerta gialla per rischio idraulico nel Pistoiese. Alle Fornaci le piene del torrente tombato spaventano quasi più facebook
