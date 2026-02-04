Il tecnico rumeno sta portando risultati sorprendenti alla guida dell’Inter. Con numeri da record, ha superato la media punti della gestione Inzaghi e sta riscrivendo le gerarchie statistiche del club. I tifosi iniziano a credere che questa stagione possa riservare molte sorprese.

Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico rumeno sta riscrivendo le gerarchie statistiche del club meneghino, superando l’efficacia della passata gestione. Il cammino professionale intrapreso da Cristian Chivu, l’ex difensore protagonista dello storico Triplete e oggi carismatico allenatore della compagine meneghina, sta ottenendo risultati di altissimo profilo. La sua gestione non sta brillando esclusivamente nel torneo nazionale, ma si sta dimostrando estremamente efficace su ogni fronte in cui la squadra è impegnata. In vista della sfida di questa sera, che rappresenta un passaggio cruciale per proseguire l’avventura in Coppa Italia, l’allenatore ha già saputo costruire un vantaggio in termini di punteggio davvero significativo, considerando che il numero di partite affrontate è ormai consistente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, numeri da record: il tecnico sorpassa la media punti di Inzaghi

L’Inter si distingue sotto la guida di Chivu, il quale ha raggiunto risultati notevoli finora, superando i record stabiliti dai suoi predecessori, Conte e Inzaghi.

Chivu stabilisce nuovi record con l'Inter, superando le performance di Conte e Inzaghi.

