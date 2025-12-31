Chivu Inter il confronto con Inzaghi dopo 16 giornate | numeri punti e prospettive scudetto

Dopo 16 giornate di Serie A, il confronto tra il Chivu Inter e Inzaghi offre un quadro chiaro della stagione. Analizzando numeri, punti e prospettive, si evidenziano i progressi e le sfide della squadra in vetta alla classifica. Questa analisi permette di comprendere meglio l’andamento dell’Inter e le possibilità di raggiungere l’obiettivo scudetto, offrendo uno sguardo obiettivo sulla gestione tecnica e sui risultati ottenuti finora.

Inter News 24 Chivu Inter, il primo bilancio della gestione dopo 16 giornate di Serie A racconta una squadra in vetta alla classifica. Mentre l’ Inter si prepara ad affrontare la prima gara del nuovo anno, tradizionalmente favorevole ai nerazzurri dal 2020, la sosta offre lo spunto per un primo bilancio stagionale. Dopo 16 giornate di Serie A, il confronto naturale è tra l’attuale gestione di Cristian Chivu, subentrato in estate, e il recente passato guidato da Simone Inzaghi. I numeri sorridono al tecnico romeno. La squadra milanese è in testa alla classifica con 36 punti, frutto di un cammino senza mezze misure: 12 vittorie e 4 sconfitte, senza alcun pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

