Quella che l’ Agenzia internazionale dell’energia ha definito “la minaccia alla sicurezza energetica più grave della storia” rischia di ripercuotersi pesantemente sull’Italia. Non parliamo dei rincari dei carburanti scatenati dall’esplosione dei prezzi del petrolio dopo gli attacchi all’Iran, ma dei costi che il Paese dovrà sostenere per procurarsi il gas che resta ancora oggi la principale fonte energetica del Paese, coprendo circa il 35% del consumo interno lordo di energia. Gli attacchi dei giorni scorsi a giacimenti e infrastrutture del Golfo mettono a dura prova la sicurezza della Penisola, che l’anno scorso ha importato il 42% del suo fabbisogno di gas naturale liquefatto dal Qatar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi energetica, cosa rischiamo dopo i danni agli impianti in Qatar. L’Italia nel 2025 ha importato da Doha il 42% del gas naturale liquefatto

Articoli correlati

Gli attacchi agli impianti di gas naturale nel golfo PersicoCollegati al giacimento più grande del mondo: Israele ha bombardato la parte dell'Iran, e l'Iran quella del Qatar, con conseguenze potenzialmente...

Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan. Trump: “Stop agli attacchi a impianti iraniani”Un nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar.

Tutto quello che riguarda Crisi energetica

Temi più discussi: Gas e petrolio alle stelle: ecco perché Giorgia Meloni è al bivio; Energia, Consorzio Brenta: Aumenti peseranno, non rischiamo un altro 2022; È guerra energetica: Israele colpisce il cuore del gas iraniano. Cosa rischiamo ora?; Se Hormuz rimane chiuso rischiamo il cataclisma ? La previsione shock sulla crisi del petrolio.

L’Italia ha imparato poco dall’ultima crisi energeticaI modi per essere meno esposti alle conseguenze economiche delle guerre ci sarebbero, ma in questi quattro anni il governo ha puntato su altro ... ilpost.it

Bab el-Mandeb, l'altro Stretto a rischio chiusura: effetti devastanti sui prezzi di benzina e dieselNon solo Hormuz. Dallo snodo tra Yemen e la costa africana transita ogni anno circa il 12% del commercio mondiale di petrolio via mare. Dopo gli ultimi raid israeliani, l'Iran potrebbe chiedere aiuto ... today.it

Cuba nel mirino di Trump: crisi energetica, paura di un attacco statunitense x.com

Con la crisi energetica che rischia di strangolare l’economia mondiale, il presidente #Trump lancia un ultimatum all’Iran: se non riaprirete lo Stretto di #Hormuz nel giro di 24 ore - scrive in un post il capo della Casa Bianca - colpiremo le vostre infrastrutture elet facebook