Fabio Capello critica gli attaccanti del Milan, dicendo che non aiutano la squadra quando c’è da ripiegare in difesa. L’ex tecnico rossonero ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ e ha commentato il momento attuale della squadra di Allegri. Secondo Capello, i giocatori offensivi non si sacrificano abbastanza in fase difensiva, creando difficoltà anche in fase di ripartenza. La sua analisi mette in discussione alcuni aspetti del gioco dei rossoneri, che devono migliorare soprattutto sulla fase di copertura.

Fabio Capello torna a parlare del Milan. Lo fa nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Il tema principale è il duello tra Inter e Milan che sta rendendo sempre più avvincente la Serie A 2025-26. Di seguito, viene riportato il commento dell'ex allenatore rossonero sul momento che sta attraversando il Milan di Massimiliano Allegri. Sul Milan di Massimiliano Allegri che, a - 5, potrebbe raggiungere l'Inter in classifica: «Personalmente vedo una squadra molto passiva, a differenza dei nerazzurri che spesso cambiano marcia a seconda dei momenti delle partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Capello: “Gli attaccanti rossoneri non aiutano la squadra quando c’è da ripiegare”

Approfondimenti su Milan Capello

Riccardo Cucchi ha commentato l’ultima giornata di Serie A, sottolineando l’efficacia del Milan.

Fabio Capello ha commentato la recente partita tra Fiorentina e Milan, esprimendo una valutazione critica sulla prestazione dei rossoneri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Solo i veri Rossoneri riconoscono questi 100 giocatori che hanno giocato nel Milan in 3 secondi! Qui

Ultime notizie su Milan Capello

Argomenti discussi: Milan, senti Capello: Rimonta Scudetto? No perché manca qualcosa; Capello elogia la Roma: Contro il Milan poteva fare due o tre gol; Milan, senti Tassotti: Allegri è un mix tra Sacchi e Capello: allenatore pratico a cui piace il bel gioco; Milan senti Tassotti | Allegri è un mix tra Sacchi e Capello | allenatore pratico a cui piace il bel gioco.

Capello distrugge il Milan: La peggiore delle big. Passivi, senza gioco e personalitàFabio Capello ha massacrato il Milan di Max Allegri dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma: l'opinione è fortissima ... spaziomilan.it

Capello sul Milan: Vedo una squadra molto passiva. Non è possibile sperare solo di recuperare palla e ripartireFabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento del Milan che è secondo in Serie A a -5 dalla capolista ... milannews.it

#Milan, senti #Mauro: " #Maignan è un mostro tra i pali. #Leao non è un centravanti, deve stare sull'esterno" #SerieA #SempreMilan x.com

L’Arena di Verona illuminata dalle Olimpiadi. Senti l’adrenalina Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 accenderà le passioni invernali. Ma il gran finale sarà il 22 febbraio, nella nostra Arena di Verona – sito UNESCO – con la Cerimonia di - facebook.com facebook