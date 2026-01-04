Costacurta | Che Milan è questo? E’ una squadra vincente bel segno dei rossoneri

Alessandro Costacurta, ex difensore e attuale opinionista di Sky Sport, ha commentato la recente vittoria del Milan contro il Cagliari in trasferta. Nel suo intervento, ha sottolineato la solidità e la determinazione della squadra, evidenziando come il successo rifletta un buon segnale per il cammino dei rossoneri. Un’analisi che invita a riflettere sulle caratteristiche e le potenzialità della formazione milanese.

L’ex difensore del Milan, ad oggi attuale opinionista di Sky Sport, Alessandro Billy Costacurta, ha voluto analizzare la vittoria dei rossoneri contro il Cagliari in trasferta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

