Un commento attribuito a un esponente delle forze dell’ordine ha suscitato polemiche, perché si riferisce alle condizioni dei detenuti e alle misure di sicurezza nei penitenziari. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge questioni come il caso dell’anarchico detenuto, l’incidente dello sparo di Capodanno e le condizioni di salute di alcuni carcerati. Le parole hanno acceso discussioni tra politici e rappresentanti delle istituzioni.

“Per me è un’intima gioia l’idea di far sapere ai cittadini come non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato”, cioè il vetro dell’auto della Polizia penitenziaria. Gli affari con i prestanome del clan Senese, che alla fine lo hanno costretto a dimettersi, non sono il primo guaio in cui si caccia il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La frase che precede, per dire, l’aveva pronunciata alla presentazione di una nuova auto blindata per il trasporto di detenuti, scatenando un vespaio di polemiche da parte delle opposizioni. Ma forse questa uscita un po’ avventata è persino il problema meno grave che l’esponente di Fratelli d’Italia ha causato al governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cospito, Almasri, lo sparo di Capodanno e i detenuti che “non respirano”: tutti i guai del duo Delmastro-Bartolozzi

Articoli correlati

Leggi anche: Dal caso Cospito, allo sparo di Biella fino alla bisteccheria del clan Senese. Capitano tutte a Delmastro

Emanuele Pozzolo contro FdI per il caso Delmastro, accusa sullo sparo di Capodanno: "E lui è intoccabile"Emanuele Pozzolo torna a criticare apertamente Fratelli d’Italia e l’ex amico e collega Andrea Delmastro, denunciando un “doppio standard”...

Una raccolta di contenuti su Cospito Almasri lo sparo di Capodanno e...

Bartolozzi e Delmastro si sono dimessi, terremoto Giustizia dopo il referendum. Anche Santanchè in bilicoIl passo indietro della capo di gabinetto di Nordio, indagata nel caso Almasri e finita nella bufera per le due dichiarazioni sui magistrati. Il sottosegretario nel mirino per gli affari con la figlia ... ilgiorno.it

Dimissioni Delmastro-Bartolozzi, le reazioni da Renzi a Conte. E adesso c'è chiede la testa di SantanchèAvversari affidano ai social i loro commenti sulle dimissioni del sottosegretario e del capo di gabinetto del Ministero della Giustizia ... lasicilia.it