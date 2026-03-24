La partecipazione al voto referendario è stata davvero importante: il 58,9% di affluenza indica un’attenzione elevata da parte dell’elettorato, anche se presumibilmente non centrata sui contenuti tecnici della riforma quanto piuttosto sui suoi risvolti politici. La politicizzazione della campagna referendaria è stata una scelta per certi versi obbligata, stante la complessità del tema che aveva indotto molti elettori a dichiarare l’intenzione di volersi astenere non comprendendo le implicazioni della riforma. È stata una campagna caratterizzata da toni aspri e diverse dichiarazioni fuori misura che ha prodotto la maggiore... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Così ha vinto il No: dalle fasce d'età al livello economico, l'analisi completa del voto | Ecco che cosa all'ultimo ha attivato i "dormienti"

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