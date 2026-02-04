L’attore e regista Antonio Albanese torna a parlare del suo ultimo film, girato sulle sponde del Lago d’Orta in Piemonte. Albanese racconta di aver amato così tanto il luogo che gli è stato difficile abbandonarlo una volta terminate le riprese. Il film, intitolato

L avorare talmente bene in un luogo al punto da innamorarsene: è quello che è successo ad Antonio Albanese, che sul Lago d'Orta, in Piemonte, ha girato Lavoreremo da grandi, al cinema da giovedì 5 febbraio, e da cui ha fatto fatica ad allontanarsi a riprese finite. Antonio Albanese e il legame speciale con il Lago d'Orta. «L'accoglienza che abbiamo avuto è stata incredibile: in quelle comunità abbiamo fatto incontri importanti», ha raccontato Albanese a T orino Cronaca.

© Iodonna.it - L'attore e regista ha raccontato quanto sia stato bello lavorare in Piemonte: ecco cosa ha rivelato sul suo ultimo film, che sta pr arrivare nelle sale

Antonio Albanese: Al lago trovo l'ironia e l'umanità della gente di provinciaIl regista e attore presenta il nuovo film Lavoreremo da grandi, interamente girato al lago d'Orta: L'idea della black comedy è nata proprio a Orta San ...

