Cos'è il Servizio civile per i pensionati over 65 e chi potrebbe farlo

Arriva la proposta di Pd e Forza Italia per coinvolgere i pensionati over 65 in un’esperienza di servizio civile. La misura, ancora in fase di definizione, punta a far partecipare gli anziani attivi a progetti di utilità sociale. L’idea è quella di mettere a frutto l’energia di chi ha ancora voglia di contribuire e di riempire di senso le giornate di chi si sente ancora in forma. Nessuna decisione presa, ma l’ipotesi sta prendendo piede tra i partiti, che vogliono dare una chance in più a questa

La proposta di Pd e Forza Italia è ancora nelle fasi iniziali, ma prevede di varare un vero e proprio Servizio civile per pensionati attivi. Sarebbero coinvolti tutti gli over 65 interessati che rispettano i requisiti. I partecipanti riceverebbero anche un pagamento, che non andrebbe a far parte del reddito.

