Il diritto internazionale si trova in una posizione complessa poiché manca di un’autorità centrale in grado di far rispettare le norme stabilite. Le discussioni sui temi morali e politici più rilevanti spesso si prolungano senza arrivare a conclusioni concrete, evidenziando la difficoltà di trovare un punto di incontro tra le parti coinvolte. Questa situazione rende difficile l’applicazione efficace delle regole internazionali.

A giudicare da come oggi si affrontano le questioni morali e politiche più scottanti si direbbe che siamo di fronte a dibattiti che sembrano fatti apposta per non finire mai, tanto è evidente l’incapacità dei contendenti di riflettere sulle proprie ragioni e sulle ragioni altrui. Con argomenti più o meno sofisticati, la ragione serve soltanto a sostenere la tesi che si è preliminarmente scelta come propria, non a vagliarne la consistenza. Di conseguenza più le questioni sono spinose e più si ha la sensazione che non esistano mezzi razionali per trovare un accordo. Un esempio eloquente in proposito lo abbiamo nel modo in cui in questi giorni viene raccontata la guerra in Iran e la relativa violazione del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il diritto internazionale senza un potere che dovrebbe farlo rispettare

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Perché il diritto internazionale non funziona come crediamo

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