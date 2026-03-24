Cosa succede se Inter Milan e Napoli arrivano a pari punti? Ipotesi difficile ma non impossibile

Cosa succede se Inter, Milan e Napoli arrivano a pari punti. La corsa scudetto resta apertissima e, numeri alla mano, può ancora regalare scenari sorprendenti. L’Inter guida la classifica con un margine di 6 punti sul Milan e 7 sul Napoli, ma con 24 punti ancora a disposizione tutto può succedere, anche un clamoroso arrivo a pari merito. In uno scenario del genere entrerebbe in gioco la classifica avulsa, che terrebbe conto degli scontri diretti tra le squadre coinvolte. Ed è proprio qui che emergono i primi ribaltoni: il Milan è nettamente avanti con 9 punti, seguito dal Napoli a quota 4, mentre l’Inter è ultima con appena 1 punto raccolto negli incroci diretti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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La classifica verità: Napoli primo a pari punti con l’Inter. Ecco cosa ci hanno toltoI numeri non mentono mai, a differenza di qualche fischietto: ecco la prova che il campionato è falsato da decisioni discutibili.

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