La classifica verità | Napoli primo a pari punti con l’Inter Ecco cosa ci hanno tolto
La classifica del campionato di calcio si presenta equilibrata tra Napoli e Inter, entrambe a 40 punti. Un’analisi approfondita delle decisioni arbitrali e dell’intelligenza artificiale evidenzia come alcuni errori abbiano influenzato la posizione in classifica. Se il VAR fosse perfetto, la situazione potrebbe apparire diversa. In questo articolo, esamineremo i principali episodi e le implicazioni di queste decisioni sul cammino delle squadre.
SCUDETTO VIRTUALE AL NAPOLI. Se il VAR fosse infallibile, la classifica direbbe tutt’altro. Un’analisi approfondita dell’intelligenza artificiale sui torti arbitrali del girone d’andata riscrive la vetta: il Napoli recupera il maltolto e sale a 40 punti (+2), agganciando l’ Inter che scivola indietro (-2 per favori ricevuti). È la Lazio però la squadra più sabotata del torneo (+4 punti virtuali), mentre la Fiorentina, senza “aiutini”, sarebbe fanalino di coda. Quale sarebbe la classifica di Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali . 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Il ko in Sicilia ha inciso sulla classifica, sull’umore dell’ambiente e soprattutto sulle prospettive tecniche della squadra granata, ora chiamata a una prova di verità nel prossimo confronto con il Cosenza - facebook.com facebook
