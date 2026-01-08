La classifica verità | Napoli primo a pari punti con l’Inter Ecco cosa ci hanno tolto

La classifica del campionato di calcio si presenta equilibrata tra Napoli e Inter, entrambe a 40 punti. Un’analisi approfondita delle decisioni arbitrali e dell’intelligenza artificiale evidenzia come alcuni errori abbiano influenzato la posizione in classifica. Se il VAR fosse perfetto, la situazione potrebbe apparire diversa. In questo articolo, esamineremo i principali episodi e le implicazioni di queste decisioni sul cammino delle squadre.

