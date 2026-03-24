cosa sappiamo di questi presunti negoziati tra stati uniti e iran

Molto poco per ora, oltre a qualche contatto preliminare: Trump dice che sono in corso e molto «produttivi», l'Iran nega che siano mai cominciati Lunedì il presidente statunitense Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti e l’Iran stavano trattando per riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine alla guerra in Medio Oriente. È stata una dichiarazione inaspettata, dato che fino a quel momento non era emersa alcuna notizia su negoziati in corso e anzi vari esponenti del regime iraniano avevano detto di non voler trattare. Il regime sta continuando a smentire che siano in corso negoziati. Le informazioni sono ancora molto parziali e incerte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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