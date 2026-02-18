Il secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti si conclude a Ginevra. La causa è il tentativo di trovare un’intesa sulle questioni nucleari. Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, ha annunciato che i due paesi hanno concordato sui principi di un possibile accordo, mentre il vicepresidente americano JD Vance ha parlato di profonde differenze ancora da superare. Durante l’incontro, le delegazioni si sono confrontate su vari punti, ma le posizioni rimangono distanti.

Alla tv di stato Araghchi, che guidava la delegazione iraniana, ha definito i negoziati “più costruttivi” rispetto a quelli del 6 febbraio in Oman, paese mediatore. “Abbiamo raggiunto un’intesa sulle linee guida di un possibile accordo”, ha dichiarato, senza fornire una data per i nuovi negoziati. L’Iran si è anche detto aperto a “verifiche internazionali” sul suo programma nucleare. “Da un lato è andata bene, perché il dialogo continua”, ha commentato Vance su Fox News. “Ma dall’altro, sembra che gli iraniani non siano ancora pronti ad accettare le linee rosse del presidente Trump”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Si conclude a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti

