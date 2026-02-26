Quando gioca l’Italia nei playoff e cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026

L’Italia si prepara a disputare i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026, una fase decisiva per la Nazionale. La semifinale è fissata per il 26 marzo e vede gli azzurri sfidare l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria, si accederà alla finale contro Galles o Bosnia, con l’obiettivo di ottenere il pass per la grande rassegna mondiale.

L'Italia per la terza volta consecutiva disputerà i playoff per i Mondiali. La Nazionale guidata da Gattuso affronterà il 26 marzo in semifinale l'Irlanda del Nord, se vincerà troverà in finale Galles o Bosnia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

