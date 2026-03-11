Cosa deve fare Milano per qualificarsi alla Final Four della Champions League? Il punteggio per il ritorno con il VakifBank

Milano ha affrontato il VakifBank Istanbul nella partita di andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, uscendo sconfitta con un punteggio di 3-2. La sfida si è conclusa con set combattuti e punti decisivi, mentre Paola Egonu ha totalizzato 38 punti. La squadra milanese ora deve prepararsi per il ritorno, che si giocherà prossimamente.

Milano è stata sconfitta dal VakifBank Istanbul per 3-2 (24-26; 22-25; 25-22; 25-22; 15-11) nell' andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: non sono bastati i 38 punti messi a segno da Paola Egonu, la spinta dei 5.000 spettatori che hanno gremito l'Allianz Cloud e il vantaggio di 2-0 per riuscire ad avere la meglio sulla corazzata turca. La compagine meneghina ha subito la grande rimonta da parte della formazione allenata da coach Giovanni Guidetti e ora servirà la grande impresa in trasferta per proseguire la propria avventura nella massima competizione europea. Il ritorno dei quarti di finale della Champions League si disputerà giovedì 19 marzo (ore 18.