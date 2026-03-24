Con l’arrivo della primavera, molte appassionate di bellezza aggiornano il proprio beauty case con nuovi prodotti. In questo articolo, si analizzano sette articoli di transizione, tra skincare e make-up, scelti e testati per affrontare il cambio di stagione. Aprendo il beauty case, vengono mostrati i prodotti considerati indispensabili per la stagione, con una descrizione delle loro caratteristiche e funzioni principali.

Nonostante la maggior parte dei componenti della propria beauty routine possa essere utilizzata tutto l’anno senza alcun problema, ci sono piccoli cambiamenti e miglioramenti da apportare al proprio beauty case, non solo per avere una base viso più performante, ma anche per renderla più confortevole e a lunga durata. Da dove si parte? Dalla «tela bianca», cioè l’SPF. Ma non è l’unico step indispensabile per una base viso dal sapore primaverile. Ecco qualche suggerimento, testato e approvato, per sentirsi dire: «Ma questo glow, da dove arriva?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosa c'è nel beauty case di primavera di una beauty addicted? 7 prodotti di transizione (provati e approvati)

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