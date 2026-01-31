Questa mattina gli agenti sono entrati in un bed and breakfast di via Borfuro a Bergamo dopo un alert del sistema di sicurezza. Durante il controllo, hanno trovato un beauty-case con una pistola carica. La scoperta ha creato tensione tra i presenti, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma e avviato le indagini. Nessuno è ancora stato arrestato.

Bergamo, 31 gennaio 2026 – Un insolito via vai di polizia in via Borfuro. La presenza degli agenti in centro città giovedì mattina dopo un alert generato dal sistema informatico. Le volanti si sono diretti in un bed & breakfast, a due passi dal tribunale, dove risultavano alloggiati quattro cittadini ucraini. I sospetti e l’intervento della polizia. A destare i sospetti il fatto che su uno dei quattro pendeva un mandato di cattura europeo. Mandato che, come è stato poi accertato, avrebbe dovuto essere revocato. L’appartamento in uso a loro è stato perquisito. In un beauty case è stata trovata una pistola clandestina calibro 22, pronta per l’uso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, controllo nel b&b: dal beauty-case spunta una pistola carica

