A San Valentino We Love Cortona il concorso dedicato alle coppie tra amore territorio e solidarietà

A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà. Un’occasione per condividere momenti speciali tra natura, cultura e impegno sociale, promuovendo valori di vicinanza e collaborazione. L’iniziativa, che si svolge a Cortona, mira a rafforzare il legame tra le persone e il territorio, offrendo un’esperienza significativa per tutti i partecipanti.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – . Ecco come partecipare e vincere uno fra i 66 premi a sorpresa messi in palio. La città etrusca celebra la festa degli innamorati con «We Love Cortona», l’iniziativa in programma sabato 14 febbraio, promossa dalla Proloco Cortona centro storico con il patrocinio del Comune. L’evento, pensato per le coppie che decideranno di festeggiare San Valentino a Cortona, ha una triplice finalità: promuovere il territorio, le attività locali e sostenere l’associazione Glio.Ma grazie a una raccolta fondi collegata al concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A San Valentino «We Love Cortona», il concorso dedicato alle coppie tra amore, territorio e solidarietà Leggi anche: Love Bugs, l'intervista a Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: "Il segreto dell'amore duraturo? Ecco cosa manca alle coppie di oggi" Leggi anche: Pretty Woman, il cult dell’amore torna al cinema per San Valentino Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nike lancia una Air Force 1 ricamata con cuori per San Valentino; Hot peluche san valentino per lui New Arrivals Peluche San Valentino giganti idee romantiche per dire ti amo; Concerti Candlelight a Milano: San Valentino al San Fedele; Firenze: nella città simbolo del romanticismo San Valentino corre sull’onda dell’amore. Per San Valentino tornano i 'Bari love days': tutti gli appuntamenti dal 13 al 16 febbraio - In occasione di San Valentino, tornano i “Bari Love days”, il programma di iniziative e installazioni che celebrano l’amore in tutte le sue espressioni. giornaledipuglia.com Lago di Garda in Love: San Valentino sul lungolago - Per il fine settimana di San Valentino, il più romantico dell’anno, la destinazione per gli innamorati e per i curiosi è sul Lago di Garda: “Lago di Garda in Love”, alla sua ottava edizione, si tiene ... msn.com PASSION LOVE 2026 – Un inno visivo e poetico all’amore in occasione di San Valentino - art dedicato a San Valentino: un invito aperto a creativi di tutto il mondo per celebrare l’amore con poesia e ... liquidarte.it “In Love” Set San Valentino . . . #minisessionesanvalentino #sanvalentino #fotografoveneto facebook

