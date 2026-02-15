Corso base di potatura dell’olivo a vaso policonico | iscrizioni aperte

L'associazione Guardie ambientali d’Italia C. ha aperto le iscrizioni per la seconda edizione del corso base di potatura dell’olivo a vaso policonico, un passo importante per diffondere tecniche agricole corrette tra gli appassionati e i piccoli produttori. La formazione si terrà nelle prossime settimane in un centro agricolo locale, dove i partecipanti potranno imparare direttamente dai esperti.

Il corso si svolgerà il primo marzo e sarà tenuto da Carlo Massimo Rabottini, enologo e agronomo di riconosciuta esperienza a livello nazionale. Seconda edizione del corso base di potatura dell’olivo a vaso policonico. A organizzarla è l'associazione Guardie ambientali d’Italia C.P. di Chieti presieduta da Simona Mincone. Il corso sarà tenuto da Carlo Massimo Rabottini, enologo e agronomo di riconosciuta esperienza a livello nazionale. “In qualità di associazione di volontariato - sottolineano gli organizzatori - che si sostiene attraverso le proprie attività, si è scelto di realizzare il corso presso una realtà produttiva locale, l’Azienda Sbaraglia, specializzata nella costruzione di compressori abbacchiatori, macchine da giardino e attrezzature per la potatura e la raccolta delle olive.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nei prossimi 21 e 22 marzo, a Castiglion Fiorentino, si terrà un corso pratico sulla potatura dell’olivo e sulla gestione dell’oliveto a vaso policonico.

Oggi, nella sala consiliare del Comune di San Prisco, si è svolta la prima giornata del Corso Base di Potatura dell’Olivo e Gestione dell’Oliveto a vaso policonico.

Potatura olivo a vaso policonico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.