Corriere dello Sport | Hojlund trascina il Napoli | gol forza e futuro già scritto

Hojlund sta dimostrando di essere un elemento chiave per il Napoli, contribuendo con gol e determinazione. Se il suo rendimento rimarrà costante, l’investimento di 50 milioni al Manchester United potrà essere considerato un acquisto strategico. La sua crescita e il ruolo che sta assumendo nel team suggeriscono un futuro promettente per il giocatore e per il club.

"> Se il trend continuerà su questi livelli, i 50 milioni che il Napoli si prepara a versare al Manchester United per il riscatto di Hojlund sembreranno presto un affare. E persino gli 85 milioni della clausola rescissoria, valida dal 2027, potrebbero apparire riduttivi. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, analizzando l’ascesa di un attaccante che, a soli 22 anni, ha già cambiato il volto offensivo della squadra di Conte. Ventidue anni, 23 da compiere il 4 febbraio, Hojlund ha già messo insieme 9 gol stagionali tra campionato e coppe, con 2 assist, mostrando una crescita continua e impressionante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Hojlund trascina il Napoli: gol, forza e futuro già scritto” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Hojlund, il Napoli se lo gode: sette gol in nove gare e la consacrazione con Conte” Leggi anche: Corriere dello Sport: Hojlund esulta «I gol? Conta la vittoria» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Hojlund trascina il Napoli con una doppietta: Cremonese ko, Conte risponde al Milan; Il miglior attacco è l’attacco; De Laurentiis, prima i complimenti a Conte e al Napoli poi arriva la frecciata a Sky; Napoli, un anno da favola. Corriere dello Sport: Hojlund esulta «I gol? Conta la vittoria» - Dopo una Supercoppa da assoluto protagonista, il centravanti danese ha trascinato il Napoli anche in campiona ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, la coppia che scalda Riyadh: Hojlund e Neres trascinano Conte” - A Riyadh fa freddo, tra vento tagliente e giornate di pioggia improvvisa, ma il Napoli ha trovato il modo di scaldarsi. napolipiu.com

Hojlund trascina il Napoli, doppietta show alla Cremonese: Conte a -1 da Allegri - Reduci dal trionfo in Supercoppa italiana, gli uomini di Antonio Conte sbancano lo Zini trascinati dall ... tuttosport.com

CORRIERE DELLO SPORT - IDEA PIERINI PER IL DOPO BRUNORI: STRATEGIA PER UN PALERMO DA SERIE A di Redazione ForzaPalermo.it Il presentimento filtrava già da qualche giorno, ma le parole di Osti e Inzaghi nel post-partita di sabato hanno su - facebook.com facebook

Inter in testa, Corriere dello Sport: "Buen Camino" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.