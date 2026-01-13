Corriere dello Sport | Il Napoli tra Lucca e Raspadori

Il Napoli si concentra sulle prospettive future, valutando le opportunità offerte da giocatori come Lucca e Raspadori. La società analizza le potenzialità di queste giovani risorse per rafforzare la rosa e confermarsi ai vertici del campionato. L’attenzione è rivolta a strategie di crescita sostenibile, ponendo l’accento su un progetto a lungo termine che valorizzi il talento e la continuità.

Il Napoli guarda al passato per costruire il futuro. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il nome che scalda più di tutti per rinforzare l'attacco azzurro è quello di Giacomo Raspadori. Un profilo già conosciuto, duttile, capace di adattarsi a più ruoli offensivi e perfettamente inserito nell'ambiente partenopeo, dove ha vinto due scudetti da protagonista, segnando gol pesanti. Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, l'esperienza all'Atletico Madrid non ha fin qui soddisfatto le aspettative del giocatore, che ha trovato meno spazio rispetto a quanto immaginato.

