Bossi ai funerali solo famiglia e amici | coro alpino intonerà ‘Va’ pensiero’

Durante i funerali di Bossi, solo famiglia e amici sono stati ammessi all’interno dell’abbazia che si trova in piazza del Giuramento, con circa 400 posti disponibili. All’evento, un coro alpino ha intonato ‘Va’, pensiero’, mentre nel frattempo Matteo Luigi Bianchi ha preso ufficialmente il suo nuovo incarico alla Camera.

L'abbazia che domina piazza del Giuramento offre circa 400 posti. Nel frattempo, Matteo Luigi Bianchi assume il suo nuovo incarico alla Camera Solofamiglia,amicieospiti strettamente invitatipotranno partecipare in chiesa aifunerali diUmberto Bossi, che si terrannodomani alle 12presso il monastero diSan Giacomo a Pontida. L’abbazia, situata inpiazza del Giuramento, può ospitare circa400 persone. Come comunicato dalla Lega,la cerimonia adotterà un tono sobrioenon sarà accompagnata da alcun cerimoniale formale, con riservati solopochi posti esclusivi. Non sono programmati interventi politici sul sagrato della chiesa. Al termine della messa,un coro di alpini eseguirà“Va’, pensiero“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bossi, ai funerali solo famiglia e amici: coro alpino intonerà ‘Va’, pensiero’ Articoli correlati Il boss di Cioccolatò va ai funerali degli ‘ndranghetisti: “Sono solo amici del mio papà”Ai funerali di ‘ndranghetisti e pregiudicati defunti, gli inquirenti lo hanno visto più volte. Bossi, a Pontida i funerali e nessuna camera ardente. La famiglia riceve solo Giorgetti e ReguzzoniL’ultimo addio a Umberto Bossi si sta consumando nel silenzio blindato della sua villa a Gemonio, dove la famiglia ha eretto un muro di riservatezza... Contenuti e approfondimenti su Bossi ai funerali solo famiglia e amici... Temi più discussi: A Pontida i funerali di Bossi, nessuna camera ardente. Salvini arrivato a Gemonio; Umberto Bossi, i funerali del fondatore della Lega Nord si terranno domenica a Pontida; Vita e opere di Umberto Bossi, icona di un nord popolare fatto non solo di ampolle; L'ultimo addio a Umberto Bossi: il silenzio di Gemonio e quel messaggio finale prima di morire. Bossi, ai funerali nel monastero di Pontida solo famiglia, amici e ospitiSono circa 400 i posti nell’abbazia che si affaccia su piazza del Giuramento ... msn.com Umberto Bossi, i funerali a Pontida: il monastero blindato (per Meloni, Salvini e gli altri), i maxischermi e la diretta sui social della LegaSolo famiglia, amici e ospiti potranno assistere in chiesa ai funerali di Umberto Bossi, in programma domenica 22 marzo alle 12 al monastero ... msn.com A Pontida l’ultimo saluto a Bossi, cerimonia senza interventi politici né cerimoniale. facebook La vera eredità politica di Bossi è fatta di domande rimaste inevase. La Lega calò a Roma con un pacchetto di riforme da realizzare. Ma presto la crisi mondiale e il nuovo colbertismo europeo si incaricheranno di archiviare la “questione del nord” x.com