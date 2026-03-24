Napoli – "Chi non salta imparato è, è..”. Ha sostenuto con determinazione le regioni del Sì al referendum sulla giustizia. E nel pomeriggio della festa a champagne in tribunale il suo nome è stato evocato (meglio: canzonato) dai colleghi che brindavano al trionfo del No. Sfottò. Sbeffeggi. Cori irridenti. Annalisa Imparato ha replicato così al Corriere della Sera: “Lascio ad altri i cori da stadio e i balletti”. Magistrata, docente, esperta di geopolitica, nata a Bari, classe 1985, Imparato è stata tra i protagonisti della campagna referendaria: in più occasioni aveva sostenuto che la riforma non era più qualcosa di “rinviabile”, e soprattutto “non limiterà in alcun modo il ruolo del pubblico ministero”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Annalisa Imparato, la pm del Sì derisa dai colleghi a Napoli: “Lascio ad altri cori da stadio e balletti, l’Anm si comporta come un partito”

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