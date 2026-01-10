Messaggi minatori all' ex moglie | arrivano i carabinieri
Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno intensificato i controlli sulla riviera di levante, con un’operazione mirata a prevenire e contrastare attività illecite. L’intervento ha coinvolto numerose pattuglie sul territorio, assicurando una presenza costante e un’azione efficace per garantire la sicurezza della comunità.
Nelle ultime ore i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno eseguito un servizio ad alto impatto, con numerose pattuglie impegnate nel controllo del territorio della riviera di levante, per prevenire e contrastare i reati. Due gli arresti. In manette un 51enne originario della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: I messaggi minatori, i Navy Seals, Mou e Pep: Eddie Jones, follia al servizio del rugby
Leggi anche: «Se non mi arrestate, ucciderò mia moglie»: fermato dai carabinieri. Gli ultimi messaggi al figlio: «La faccio in mille pezzi»
Gaeta: già denunciato per maltrattamenti e stalking alla ex, finisce in carcere; Fatti di violenza domestica a Verona: due arresti recenti.
Messaggi minatori all'ex moglie: arrivano i carabinieri - Nelle ultime ore i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno eseguito un servizio ad alto impatto, con numerose pattuglie impegnate nel controllo del territorio della riviera di ... genovatoday.it
“Ti darò la caccia”: messaggi minatori inviati da Riccardo Salvagno a Sergiu Tarna nei giorni prima dell’omicidio del 25enne a Mira, in Veneto. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.