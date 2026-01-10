Messaggi minatori all' ex moglie | arrivano i carabinieri

Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno intensificato i controlli sulla riviera di levante, con un’operazione mirata a prevenire e contrastare attività illecite. L’intervento ha coinvolto numerose pattuglie sul territorio, assicurando una presenza costante e un’azione efficace per garantire la sicurezza della comunità.

“Ti darò la caccia”: messaggi minatori inviati da Riccardo Salvagno a Sergiu Tarna nei giorni prima dell’omicidio del 25enne a Mira, in Veneto. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.