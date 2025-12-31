Manovra tutti i bonus per ristrutturare casa nel 2026

La manovra del governo Meloni per il 2026 introduce nuovi bonus per la ristrutturazione degli immobili. Con questa revisione, vengono definiti i criteri e le agevolazioni fiscali dedicate alle opere di miglioramento edilizio, segnando una svolta rispetto alle precedenti agevolazioni di grande entità. È importante conoscere le novità e i requisiti aggiornati per pianificare correttamente gli interventi di ristrutturazione.

Il capitolo della manovra del governo Meloni dedicato agli sgravi edilizi sancisce definitivamente la fine dell'era dei superbonus e delle maxi agevolazioni per le case degli italiani. La legge di Bilancio conferma l'impianto del 2025, con dei correttivi mirati e una divisione in due livelli di.

La Manovra 2026 è legge: cosa cambia, chi ci guadagna e chi ci perde - Dagli incentivi alle aziende al taglio dell’Irpef, dalla nuova rottamazione alle pensioni più lontane, fino alle novità sull’Isee e sulla casa: tutte le misure della manovra spiegate in modo semplice ... today.it

