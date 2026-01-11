Ristrutturare la memoria Casa Roverella si reinventa per i malati di Alzheimer

Casa Roverella si rinnova con un nuovo approccio dedicato ai malati di Alzheimer, offrendo un ambiente più confortevole e sicuro. La ristrutturazione mira a migliorare la qualità di vita e il benessere degli ospiti, rispettando le esigenze di chi affronta questa condizione. Un intervento che valorizza l’accoglienza e la cura, ponendo al centro l’importanza di un supporto adeguato in ogni fase del percorso.

di Benedetta Iacomucci Sedersi sotto la pensilina per aspettare un autobus che porta verso un 'altrove'. Riconoscere il portoncino della propria casa. Trasformare una parete in un paesaggio. Sono il frutto dell'intervento che, grazie al contributo di 15mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e all'estro degli studenti del Mengaroni, ha permesso alla struttura ' Casa Roverella ' (all'interno del complesso di Santa Colomba) di reinventarsi per accogliere al meglio i 30 malati di Alzheimer che ad oggi la abitano. Non semplici migliorie, ma veri e propri interventi terapeutici, che puntano a rendere l'ambiente più leggibile, per chi non ricorda più nemmeno il suo nome.

