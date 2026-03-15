In stazione e sui treni Controlli straordinari

Nella settimana dal 16 al 22 marzo, sono stati effettuati controlli straordinari nei treni e nelle aree della stazione ferroviaria di Lodi. Le forze dell’ordine hanno rafforzato le verifiche per garantire la sicurezza degli utenti e prevenire eventuali irregolarità. Le operazioni hanno coinvolto personale delle forze di polizia e delle ferrovie, che hanno eseguito controlli mirati sui passeggeri e sui mezzi di trasporto.

Controlli rafforzati sui treni e nelle aree della stazione ferroviaria di Lodi, nella settimana compresa tra il 16 e il 22 marzo. La misura rientra in un piano straordinario di vigilanza, predisposto dalla Prefettura di Lodi, per aumentare il livello di sicurezza lungo le principali direttrici ferroviarie che attraversano il territorio lodigiano. L’iniziativa riguarda in particolare la Linea ferroviaria Milano–Bologna, uno degli assi ferroviari più trafficati del Nord Italia. Le attività di controllo si concentreranno soprattutto sulla tratta compresa tra Milano e Lodi, con verifiche mirate sia a bordo dei convogli, sia negli spazi della stazione ferroviaria di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In stazione e sui treni. Controlli straordinari Articoli correlati Controlli straordinari nelle stazioni e sui treni, le attività della polfer in CalabriaQuesta operazione testimonia il costante impegno della polizia ferroviaria nel garantire la tutela dei viaggiatori e del personale Per garantire la... Controlli straordinari in stazione: ancora coltelli tra i giovaniL’attenzione si è concentrata in particolare su tre ragazzi di origine straniera con precedenti per rapina. Lite con il controllore di Trenitalia Una selezione di notizie su In stazione e sui treni Controlli... Temi più discussi: In stazione e sui treni. Controlli straordinari; Più sicurezza nelle stazioni e sui treni: controlli potenziati sulla Milano-Lodi; Controlli della Polizia di Stato ai terminal bus e in stazione per il contrasto all'uso di droghe e di armi; Controlli nei locali vicino alla stazione: quasi 200 persone identificate e una multa da 4.500 euro. In stazione e sui treni. Controlli straordinariControlli rafforzati sui treni e nelle aree della stazione ferroviaria di Lodi, nella settimana compresa tra il 16 ... ilgiorno.it Controlli nei locali vicino alla stazione: quasi 200 persone identificate e una multa da 4.500 euroMaxi controlli nei locali vicini alle stazioni di Monza e di Carnate. A eseguirli gli agenti della questura di Monza, con la collaborazione delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine Lombardia, p ... monzatoday.it Servono controlli più accurati sui centri di preghiera islamica: in molte moschee, spesso abusive, si predicano idee inconciliabili con le nostre leggi e con i nostri valori. facebook I Carabinieri li hanno fermati durante controlli stradali nella zona di san Giovanni al Natisone. Il veicolo sparito poche ore prima a Mossa x.com