Aggressione davanti al Michelangiolo prosciolti due ragazzi e un terzo ai servizi sociali

Due imputati prosciolti e un terzo ai servizi sociali. Si è chiuso così il processo con rito abbreviato dell'aggressione avvenuta la mattina del 18 febbraio 2023 davanti al liceo classico Michelangiolo di via della Colonna, ai danni di alcuni studenti del collettivo Sum. A deciderlo è stato il tribunale di Firenze. Gli imputati, giovani esponenti dell'area di destra, erano accusati di concorso in lesioni personali. Nel corso del procedimento sono, però, cadute le aggravanti dei futili motivi, della sproporzione della reazione e dell'aver agito in gruppo con la partecipazione di minori.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il 18 febbraio 2023, tre studenti sono stati aggrediti davanti al liceo Michelangiolo di Firenze. Oggi, 11 dicembre 2025, la Procura ha chiesto condanne a un anno per due imputati di Azione Studentesca e l'ammissione a un progetto di messa alla prova per un terzo.

