Quaranta tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando sequestrate a Desio

I carabinieri di Desio hanno sequestrato 40 tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando in un capannone industriale. L'operazione si è svolta il 8 marzo 2026 e ha portato al sequestro di un ingente carico di prodotti illegali. Nessuno è stato arrestato al momento, e le autorità stanno continuando le indagini.

Desio (Monza Brianza), 8 Marzo 2026 - I carabinieri hanno sequestrato 40 tonnellate di sigarette e tabacco sfuso di contrabbando in un capannone industriale a Desio. É stata grande la sorpresa quando i militari hanno aperto la saracinesca di uno dei tanti depositi presenti nella zona destinata alle attività produttive e si sono trovati davanti un muro di scatoloni contenenti la merce destinata alla vendita illecita che, sulla base delle indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Monza Michele Trianni, proviene da Paesi dell' Est Europa.