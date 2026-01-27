Salario minimo D' Errico | Come primo atto della Giunta è segnale politico fortissimo

Il salario minimo regionale, primo atto della nuova Giunta guidata da Roberto Fico, rappresenta un segnale politico importante per la Campania. L’obiettivo è garantire a tutti i lavoratori condizioni di vita dignitose, evitando povertà e difficoltà anche con un impiego. Questo intervento mira a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere un modello di sviluppo più equo nella regione.

 “Il salario minimo regionale è il primo atto della Giunta guidata da Roberto Fico. Un segnale politico fortissimo: nella Campania che vogliamo costruire nessun lavoratore deve essere povero e nessuno deve vivere in difficoltà pur lavorando”, è il commento di Davide D'Errico, consigliere.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

