Paolo Condò sul Corriere della Sera analizza la corsa scudetto dal punto di vista degli allenatori. In testa, con ampio margine, c’è Chivu che può essere considerato un esordiente ad alto livello anche se da giocatore ha vinto il Triplete. All’inseguimento ci sono due vecchie colpi come Allegri e Conte che la sanno lunga, che hanno vinto tanto, che a queste situazioni sono abituati. Condò scrive che il percorso dialettico di Chivu era stato felice fino alla topica su Bastoni. Ecco il passaggio sul Corsera: E Cristian Chivu, in tutto questo? La questione è centrale perché a dover reggere l’inseguimento dei due specialisti in scudetti è un allenatore quasi debuttante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte era stato perfetto fino al caso Bastoni

Articoli correlati

Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste: Comolli inibito fino al 31 marzo, Chiellini fino al 28 febbraioÈ arrivata la decisione del giudice sportivo dopo le tensioni esplose al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara segnata da polemiche e da un...

Caso Bastoni, parla Adani: “La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto”Inter-Juventus resta inevitabilmente segnata da un grave episodio arbitrale che ha indirizzato la gara.

Shaolin Nuns Escape Enemies Into A Tunnel, Only To Fall Into A Lethal Trap Zone!

Tutto quello che riguarda Conte era stato perfetto fino al caso...

Temi più discussi: Chivu e Allegri restano: con continuità tecnica Inter e Milan sono già avanti per la prossima stagione; Il fattore Conte: c'è pepe nella lotta scudetto; Il #napoli in corsa con Inter, Milan e Juventus per #Calafiori, ma l’Arsenal non vuole privarsene TeamTalk però precisa che l'Arsenal non ha alcuna intenzione di cedere Riccardo Calafiori perché lo ritiene un giocatore importante per il club Leggi tutti i dettagl; Cagliari-Napoli, tornano De Bruyne e McTominay: il discorso di Conte e le scelte di formazione.

Giuseppe Conte è stato rieletto presidente del Movimento 5 Stelle: era l’unico candidatoAlle 18:00 di domenica si è conclusa la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle per eleggere il nuovo presidente del partito: è stato rieletto Giuseppe Conte, che era anche l’unico candidato. ilpost.it

Il fattore Conte: c'è pepe nella lotta scudettoLa marcia giusta, quella che piace a Conte. Quarta vittoria di fila, un posto in Champions ormai fra le mani, almeno una notte al secondo posto in classifica e sei punti di distacco dall’Inter capolis ... msn.com

116 anni fa nasceva RICHARD CONTE (Jersey City, New Jersey, USA, 24 marzo 1910 - Los Angeles, California, USA, 15 aprile 1975). Richard Conte, pseudonimo di Nicholas Peter Conte, è stato un attore statunitense noto soprattutto per i ruoli noir a cavallo facebook

Conte: «Era la loro unica riforma ed è stata bocciata. Io sono disponibile a correre» x.com