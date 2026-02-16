Lele Adani ha commentato la simulazione di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che anche un arbitro impeccabile faticherà a distinguere un episodio simulato da un fallo reale. L’ex calciatore ha sottolineato come queste finte possano ingannare anche i giudici più preparati, rendendo difficile l’interpretazione corretta delle azioni di gioco. Durante la trasmissione, Adani ha osservato che Bastoni ha studiato bene la mossa, che potrebbe influenzare le decisioni arbitrali in future partite.

Inter-Juventus resta inevitabilmente segnata da un grave episodio arbitrale che ha indirizzato la gara. Al 42’ del primo tempo Bastoni si lascia andare a una simulazione evidente, inducendo l’arbitro a estrarre il secondo giallo per Kalulu e a lasciare i bianconeri in inferiorità numerica. Il Var, vincolato dal protocollo, non può intervenire in caso di doppia ammonizione. Nei giorni successivi, l’episodio ha alimentato un’ondata di polemiche che ha coinvolto sia il difensore nerazzurro sia il direttore di gara La Penna. Nell'ultimo appuntamento con 'La Domenica Sportiva', programma in onda su Rai 1, si è espresso sulla vicenda anche Daniele "Lele" Adani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso Bastoni, parla Adani: “La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto”

Adani ha commentato che Bastoni ha imitato comportamenti tipici del calcio, ricordando che anche Maradona ricorreva alla simulazione durante le partite.

Marotta ha commentato il caso Bastoni, affermando che la copertura mediatica è stata troppo dura e che ci sono casi simili in passato.

