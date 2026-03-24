Container sospetti a Genova e siti web falsi | smantellata l' organizzazione del tabacco illegale

Oltre 40 tonnellate di sigarette sequestrate e un'evasione da 10 milioni: l'inchiesta Eppo che ha unito le polizie di mezza Europa partendo da un controllo nel porto di Genova L’ufficio del procuratore pubblico europeo (Eppo) di Torino ha smantellato una rete transnazionale dedicata al contrabbando di tabacco tra Italia, Francia, Polonia, Svizzera e Regno Unito. L'operazione, chiamata “Borotalco”, ha portato all'arresto di cinque persone e al sequestro di oltre 40 tonnellate di sigarette illegali. Tra gli arrestati figurano un cittadino britannico, indicato come referente di un’organizzazione criminale curda, due italiani e due polacchi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Il 18 marzo la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle dogane del terminal calabrese hanno bloccato e messo sotto ispezione otto container sospetti, dopo le segnalazioni fatte il 13 e il 15 marzo da Linda Maggiori, autrice del nostro dossier “La flotta del genocidi - facebook.com facebook

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