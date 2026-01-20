Narcotraffico smantellata organizzazione criminale | arresti e perquisizioni anche a Bergamo

Nell’ambito dell’operazione “Sturl One”, la Polizia di Reggio Emilia ha smantellato un’organizzazione criminale coinvolta nel narcotraffico, con arresti e perquisizioni anche a Bergamo. L’azione mira a contrastare il traffico illecito di droghe e a rafforzare la sicurezza sul territorio. Le indagini continuano per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

L'operazione, denominata "Sturl One" è della Polizia di Reggio Emilia, ma arresti e perquisizioni sono arrivati anche a Bergamo. Alle prime luci dell'alba gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività operativa ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale di matrice albanese, con base in Italia e contatti in diversi Paesi europei: la rete internazionale si ramificava infatti in Albania, Francia e Spagna, motivo per il quale gli investigatori si sono avvalsi anche del supporto delle forze di polizia locali.

