Narcotraffico smantellata organizzazione criminale di matrice albanese

È stato smantellato un gruppo criminale di origine albanese coinvolto nel narcotraffico. L’organizzazione, strutturata su più livelli, disponeva di numerosi uomini, mezzi e risorse finanziarie, rendendo la sua attività particolarmente articolata. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla neutralizzazione di questa rete, contribuendo alla sicurezza e alla lotta contro il traffico di droga.

Nell’anno 2022, la Procura della Repubblica di Bologna Direzione Distrettuale Antimafia, ritenendo maturi i tempi per addivenire all’identificazione dei soggetti apicali dell’associazione dedita al narcotraffico, la cui esistenza ed operatività nel frattempo era stata accertata anche in sede giudiziaria, ha iscritto un nuovo procedimento penale coordinando gli investigatori della Polizia di Stato da un lato nella ricostruzione e nell’analisi delle chat SKYECC, acquisite agli atti del procedimento attraverso un Ordine di Indagine Europeo; dall’altro in una serie di attività tecniche ad ampio spettro nei confronti di diversi degli indagati partecipanti al sodalizio presenti in Italia, accompagnate da servizi ed interventi di p. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Narcotraffico, smantellata organizzazione criminale di matrice albanese Narcotraffico, smantellata organizzazione criminale: arresti e perquisizioni anche a BergamoNell’ambito dell’operazione “Sturl One”, la Polizia di Reggio Emilia ha smantellato un’organizzazione criminale coinvolta nel narcotraffico, con arresti e perquisizioni anche a Bergamo. Leggi anche: Narcotraffico e violenza, organizzazione criminale guidata da un tunisino Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Narcotraffico, smantellata organizzazione criminale albanese: arresti anche a Reggio; Narcotraffico, smantellata organizzazione criminale a Reggio Emilia: 9 arresti VIDEO; Droga, smantellata rete criminale internazionale: arresti anche a Bergamo; Narcotraffico, smantellata dalla polizia un'organizzazione di matrice albanese. Narcotraffico, smantellata organizzazione criminale: arresti e perquisizioni anche a BergamoL'attività operativa della Polizia di Reggio Emilia ha portato a un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per 9 membri di un'organizzazione criminale di matrice albanese ... bergamonews.it Narcotraffico, smantellata dalla polizia un'organizzazione di matrice albaneseUn'organizzazione criminale di matrice albanese dedita al narcotraffico è stata smantellata dalla polizia di Regio Emilia che ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in car ... ansa.it Duro colpo della Guardia di Finanza al mercato del narcotraffico della capitale. Smantellata una centrale di spaccio tra Fiumicino e Dragoncello - facebook.com facebook Ervin Dakoli, è latitante il narcotrafficante albanese al vertice della rete criminale smantellata a Reggio Emilia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.