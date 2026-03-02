Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud incontro su rete diplomatica e imprese

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud ha organizzato un incontro dedicato alla rete diplomatica e alle imprese, con l’obiettivo di migliorare la presenza delle aziende italiane all’estero. Durante l’evento sono stati discussi modi per avvicinare le strutture diplomatiche alle esigenze delle imprese e per sviluppare strumenti di supporto strategico. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle imprese e dei servizi diplomatici.

Rafforzare la presenza delle imprese italiane nel mondo attraverso una rete diplomatica più vicina al business e strumenti di supporto strategico. È questo il tema centrale dell'incontro organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud, svoltosi martedì 24 febbraio nella.