Inizia il nuovo corso del Centro studi Leonardo Melandri | rinnovati consiglio direttivo e comitato scientifico
Inizia il nuovo corso del Centro studi Leonardo Melandri. Durante l’ultima assemblea, i soci hanno approvato il rinnovo del consiglio direttivo e del comitato scientifico. Con questa mossa, l’istituto punta a rafforzare il suo ruolo come punto di riferimento per analisi sociali, cultura e dialogo. Ora aspetta di vedere quali novità porteranno i nuovi membri.
Il centro studi continua così a rafforzare il proprio ruolo di promotore di studi, ricerche e iniziative culturali a servizio del progresso civile e sociale della Romagna Si apre una nuova fase per il Centro studi Leonardo Melandri. L’ultima assemblea dei soci ha infatti deliberato il rinnovo del consiglio direttivo e della commissione scientifica dell’istituto, da anni punto di riferimento per l’analisi socio-economica, la promozione culturale e il dialogo tra mondo universitario e territorio romagnolo. Alla presidenza c'è Giancarlo Zeccherini, mentre a ricoprire il ruolo di vicepresidente è Ines Briganti.🔗 Leggi su Forlitoday.it
