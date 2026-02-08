Progetto ’Corso di educazione finanziaria’ Premiati tutti gli studenti vincitori

Il Polo Fermi Giorgi ha premiato gli studenti che si sono distinti nel progetto “Corso di Educazione Finanziaria” per l’anno scolastico 20242025. La scuola celebra con orgoglio i giovani che hanno dimostrato impegno e competenza in questa iniziativa, attiva dal 2013 e rivolta alle classi quarte. Tutti i vincitori hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali durante una cerimonia in aula, sottolineando l’importanza di conoscere fin da giovani come gestire meglio il denaro.

Il Polo Fermi Giorgi celebra con orgoglio la vittoria degli studenti che si sono distinti nell’edizione 20242025 del “ Corso di Educazione Finanziaria ”, un’iniziativa formativa di eccellenza, attiva dal 2013 e rivolta alle classi quarte dell’Istituto. Per l’anno scolastico 20242025, i vincitori del progetto “Corso di Educazione Finanziaria” sono: Leonardo Straccia (5ATM), Mohamed Faida (5B)e Youssef Moukhlis (5BET) per il gruppo primo classificato; Tommaso Michelotti (5AIF), Denis Gabriel Juncu (5AIF), Leonardo Trombi (5AIF) e Mathias Fontani (5AIF) per il secondo posto. A tutti loro le congratulazioni del dirigente scolastico, professor Lorenzo Isoppo, e di tutta la comunità del Polo Fermi Giorgi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetto ’Corso di educazione finanziaria’. Premiati tutti gli studenti vincitori Approfondimenti su Polo Fermi Giorgi Bando Caterina Gambuti, gli studenti vincitori premiati dal sindaco Sacchetti Questa mattina, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Filippo Borghesi hanno premiato gli studenti vincitori del bando in memoria di Caterina Gambuti, riconoscendo il loro impegno e merito nel settore scolastico. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Polo Fermi Giorgi Argomenti discussi: Al via il progetto di educazione civica ed educazione stradale per i più piccoli; Nelle scuole secondarie di primo grado si è concluso il progetto di educazione stradale 'Be Safe'; Corso di formazione per docenti Il Museo Egizio dietro le quinte; REAlizza il futuro, corsi di formazione nelle biblioteche della rete REA.net. Progetto ’Corso di educazione finanziaria’. Premiati tutti gli studenti vincitoriIl Polo Fermi Giorgi celebra con orgoglio la vittoria degli studenti che si sono distinti nell’edizione 2024/2025 del Corso di Educazione Finanziaria , un’iniziativa formativa di eccellenza, attiva ... lanazione.it Bassa Valbisagno: Bini a TN: Un corso di educazione stradale per sensibilizzare gli studentiUn progetto di educazione stradale rivolto ai più giovani, maggiore sicurezza davanti alle scuole e attenzione costante al tema del ... telenord.it Due corsi di cucito creativo, un unico progetto: realizzare un simpatico segnalibro fatto a mano Un’attività semplice, divertente e guidata, pensata sia per chi è alle prime armi sia per le bambine che vogliono avvicinarsi al cucito in modo creativo. Corso p facebook #Cap4City - in corso a Cagliari l’incontro di presentazione del progetto instagram.com/stories/capcoe… @ANCI_comunicare @Reg_Sardegna @AnsaSardegna x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.