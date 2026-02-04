Regione Puglia definite le Commissioni consiliari | tra i presidenti c' è anche Tutolo

Questa mattina, la maggioranza del Consiglio regionale della Puglia ha ufficializzato le composizioni delle Commissioni. Tra i presidenti c’è anche Tutolo, che guiderà una delle commissioni. L’accordo è stato raggiunto in modo rapido, dopo alcuni giorni di trattative tra i membri della maggioranza. Ora si attende la conferma ufficiale e la convocazione delle prime riunioni.

È stato raggiunto l'accordo all'interno della maggioranza sulla composizione delle Commissioni del Consiglio regionale della Puglia. "Un'intesa costruita attraverso confronto e ascolto", si legge in una nota congiunta dei gruppi di maggioranza. Come anticipato già da FoggiaToday, Antonio Tutolo.

