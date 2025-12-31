Sciopero dei mezzi Atm a Milano | metro bus e tram a rischio Gli orari

Il giovedì 15 gennaio 2026 si svolgerà uno sciopero di 24 ore del personale Atm a Milano. Durante questa giornata, potrebbero verificarsi riduzioni o sospensioni delle corse di metro, bus e tram. È consigliabile verificare gli aggiornamenti sui servizi prima di programmare gli spostamenti, per evitare inconvenienti e pianificare eventuali alternative.

Giovedì 15 gennaio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore, che coinvolgerà il personale del gruppo Atm di Milano. A rischio per tutta la giornata ci saranno dunque i mezzi del trasporto pubblico, metropolitane, bus e tram. Secondo le prime informazioni pubblicate dal ministero delle.

