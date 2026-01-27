Nuovo Consiglio regionale verso il debutto i partiti scelgono i capigruppo | per il Pd eletto Minerva

Il nuovo Consiglio regionale si avvicina al suo debutto, con i partiti che stanno definendo i capigruppo. Per il Partito Democratico è stato eletto Minerva. La prima seduta della XII legislatura, prevista per l’inizio di febbraio, potrebbe tenersi già il 2 febbraio, segnando l’avvio ufficiale delle attività istituzionali.

La seduta di insediamento dovrebbe tenersi il 2 febbraio. Intanto vanno definendosi i ruoli all'interno dei diversi gruppi consiliari, con la scelta dei coordinatori Il nuovo Consiglio regionale si prepara al debutto per l'inizio di febbraio: la prima seduta della XII legislatura, non ancora ufficialmente convocata, potrebbe tenersi lunedì prossimo, 2 febbraio. Intanto vanno definendosi i ruoli all'interno delle diverse compagini che siederanno nell'aula di via Gentile, con la scelta dei capigruppo. Nella giornata di ieri è toccato al Partito democratico, che ha eletto all'unanimità Stefano Minerva.🔗 Leggi su Baritoday.it

Stefano Minerva è stato nominato capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

La prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania si è svolta con l’elezione di Massimiliano Manfredi come presidente.

