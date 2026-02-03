Baronissi istituisce il Registro volontario per l’assistenza in emergenza | Più sicurezza per i cittadini

Baronissi ha aperto un registro volontario per l’assistenza in emergenza. L’amministrazione punta a garantire più sicurezza ai cittadini, coinvolgendo volontari e creando un sistema più inclusivo. La delibera di Giunta n. arriva a rafforzare una rete di protezione civile che mira a essere più pronta e sensibile alle fragilità della popolazione.

Un passo concreto verso una protezione civile più inclusiva e attenta alle fragilità. Con la delibera di Giunta n. 14 del 22 gennaio 2026, il Comune di Baronissi ha istituito ufficialmente il Registro volontario comunale per persone con specifiche necessità di assistenza in emergenza. Si tratta di uno strumento pensato per garantire interventi tempestivi e mirati in caso di eventi critici, offrendo un supporto concreto ai cittadini con difficoltà motorie, sensoriali o altre condizioni di non autosufficienza. Grazie al Registro, le operazioni di soccorso potranno essere pianificate con maggiore precisione, riducendo i tempi di intervento e assicurando che nessuno resti isolato durante un’emergenza. 🔗 Leggi su Zon.it

