"> La corsa Scudetto si trasforma in una questione mentale prima ancora che tecnica. Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, utilizza una metafora efficace per descrivere l’attuale equilibrio del campionato: una lepre in fuga, l’Inter, inseguita da due cacciatori esperti come Napoli e Milan. «Stiamo parlando di psicologia, non di altro. O almeno non ancora», scrive Condò sul Corriere della Sera, sottolineando come il fattore mentale stia incidendo sempre di più in questa fase decisiva della stagione. L’immagine della lepre “claudicante” e dei cacciatori che si avvicinano rende perfettamente l’idea di un campionato riaperto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Condò: «Inter lepre in fuga, Napoli e Milan cacciatori esperti»

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