Inter mini-fuga in vetta | Milan a -5 Napoli a -9

L’Inter cerca di consolidare la propria posizione in classifica dopo l’ultimo turno, che ha visto il Milan rallentare e scivolare a cinque punti dalla vetta, mentre il Napoli subisce una perdita di terreno, ora a nove punti di distanza. La corsa allo scudetto si intensifica, e ogni risultato può incidere significativamente sulla classifica finale. Analizziamo gli aggiornamenti e le prospettive delle tre squadre principali in questa fase del campionato.

L’Inter prova la prima vera spallata al campionato. L’ultimo turno apre una mini-fuga in vetta: il Milan frena all’Olimpico e scivola a cinque punti, il Napoli perde ulteriore terreno ed è ora a meno nove. In classifica cambia l’inerzia, e a Milano la sensazione è che il momento giusto sia arrivato. In casa nerazzurra filtra una lettura chiara: tra gennaio e febbraio c’era una finestra da sfruttare, e l’Inter l’ha agganciata con continuità. Una squadra che nei big match ha lasciato qualcosa per strada, ma che contro le avversarie fuori dall’alta quota ha costruito una spirale positiva, gestendo le gare con maturità e ritmo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

L'Inter batte 3-1 il Bologna e torna in vetta, superati Milan e Napoli: risultato stretto per i nerazzurri

